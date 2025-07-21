Фарид Намазов: "На данный момент переход из U-19 в основной состав не представляется реальным"

Большую роль в моем переходе в «Шамахы» сыграл помощник Айхана Аббасова Эльнур Човдаров.

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил новый главный тренер дублирующего состава «Шамахы» Фарид Намазов.

Он прокомментировал отмену чемпионата дублирующих команд, которая обсуждалась некоторое время назад:

«Я учусь вместе с Эльнуром Човдаровым на курсе PRO. Чтобы продолжить PRO, мне нужно было работать в клубе. Я не хотел принимать поспешное решение и работать где-то еще. Слава богу, они помогли. Я выступаю за продолжение чемпионата дублирующих команд. В настоящее время переход из U-19 в основную команду не представляется реальным. Большая разница в уровне. По сравнению с U-19, лига дублеров была ближе к элите. Правда, если бы этого чемпионата не было, игроки, скорее всего, отправились бы в первый или второй дивизион. Но не все из них смогли бы найти себе команду».

Отметим, что последним местом работы специалиста был «Имишли», который в новом сезоне будет выступать в Премьер-лиге.

İdman.biz