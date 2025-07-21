21 Июля 2025
RU

Капитан узбекской команды может продолжить карьеру в Азербайджане

Футбол
Новости
21 Июля 2025 16:11
16
Капитан узбекской команды может продолжить карьеру в Азербайджане

Защитник узбекской команды «Сурхон» Джамаледдин Ходжаниязов может продолжить карьеру в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, 28-летним футболистом интересуются два клуба Премьер-лиги Азербайджана.

Однако этим командам предстоит убедить бывшего игрока молодежной сборной России U-21 в вопросе зарплаты.

В настоящее время Ходжаниязов ждет последнего и более выгодного предложения от этих клубов. Контракт с «Сурхоном», где центральный защитник является капитаном, рассчитан до 31 декабря 2025 года.

За свою карьеру он выступал за «Зенит», «Амкар», «Орхус», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Балтика», «Урал», БАТЭ, «Сумгайыт», «Акрон».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Фарид Намазов: "На данный момент переход из U-19 в основной состав не представляется реальным"
17:33
Футбол

Фарид Намазов: "На данный момент переход из U-19 в основной состав не представляется реальным"

Он прокомментировал отмену чемпионата дублирующих команд
Стала известна новая должность Хагани Мамедова
17:00
Футбол

Стала известна новая должность Хагани Мамедова

Его последним местом работы был клуб "Дифаи", представляющий Агсу и выступающий в Первой лиге
Лига конференций: определились потенциальные соперники азербайджанских команд - ОБНОВЛЕНО
16:19
Футбол

Лига конференций: определились потенциальные соперники азербайджанских команд - ОБНОВЛЕНО

Матчи этого этапа пройдут 7 и 14 августа
Объявлена программа тренировок "Сабаила"
15:37
Футбол

Объявлена программа тренировок "Сабаила"

В рамках подготовки команда проведет четыре контрольных матча
Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы
15:18
Футбол

Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы

Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо
С какой командой встретится "Карабах" в Лиге Европы, если не пройдет "Шелбурн"? - ОБНОВЛЕНО
15:08
Футбол

С какой командой встретится "Карабах" в Лиге Европы, если не пройдет "Шелбурн"? - ОБНОВЛЕНО

Первые матчи этого этапа состоятся седьмого августа, а вторые - на неделю позже

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
20 Июля 02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
20 Июля 01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
20 Июля 01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу
Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш
19 Июля 13:50
Другие

Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш

Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе