Лига чемпионов: "Карабах" может заявить еще двух своих воспитанников

«Карабах» включил двух воспитанников академии клуба в заявку на участие в матчах против ирландского «Шелбурна» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Telegraf, в список из 24 футболистов вошли 16-летний защитник Амин Рзаев и 18-летний полузащитник Хикмет Джабраилзаде, которые по просьбе главного тренера Гурбана Гурбанова проходили сборы в Австрии.

Однако еще два игрока, участвовавших в тех же сборах, - защитник Габиб Гадимов и полузащитник Мехди Муталлимли - в заявку не включены.

Менеджер академии «Карабаха» Наиль Керимов прокомментировал ситуацию:

«В настоящее время этим двум футболистам дали шанс. Они хорошо проявили себя на сборах. Но это не значит, что другим не представится такой возможности. Не исключено, что со временем Мехди Муталлимли и Габиб Гадимов могут попасть в заявку».

Отметим, что Амин Рзаев установил рекорд в матче против «Сумгайыта» в XXXIII туре сезона 2024/2025 Азербайджанской Премьер-лиги. Он стал самым молодым игроком, дебютировавшим в Премьер-лиге в возрасте 15 лет и 204 дней.

Первый матч между «Карабахом» и «Шелбурном» состоится 23 июля в Ирландии и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Ответная встреча, которая состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.

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