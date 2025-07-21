21 Июля 2025
RU

Лига чемпионов: "Карабах" может заявить еще двух своих воспитанников

Футбол
Новости
21 Июля 2025 14:42
3
Лига чемпионов: "Карабах" может заявить еще двух своих воспитанников

«Карабах» включил двух воспитанников академии клуба в заявку на участие в матчах против ирландского «Шелбурна» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Telegraf, в список из 24 футболистов вошли 16-летний защитник Амин Рзаев и 18-летний полузащитник Хикмет Джабраилзаде, которые по просьбе главного тренера Гурбана Гурбанова проходили сборы в Австрии.

Однако еще два игрока, участвовавших в тех же сборах, - защитник Габиб Гадимов и полузащитник Мехди Муталлимли - в заявку не включены.

Менеджер академии «Карабаха» Наиль Керимов прокомментировал ситуацию:

«В настоящее время этим двум футболистам дали шанс. Они хорошо проявили себя на сборах. Но это не значит, что другим не представится такой возможности. Не исключено, что со временем Мехди Муталлимли и Габиб Гадимов могут попасть в заявку».

Отметим, что Амин Рзаев установил рекорд в матче против «Сумгайыта» в XXXIII туре сезона 2024/2025 Азербайджанской Премьер-лиги. Он стал самым молодым игроком, дебютировавшим в Премьер-лиге в возрасте 15 лет и 204 дней.

Первый матч между «Карабахом» и «Шелбурном» состоится 23 июля в Ирландии и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Ответная встреча, которая состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Тарлан Ахмедов: "Конкуренция обостряется"
14:33
Футбол

Тарлан Ахмедов: "Конкуренция обостряется"

Он рассказал об изменениях в составе "черно-белых"
Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде
14:11
Футбол

Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде

Первые матчи этого этапа пройдут 5-6 августа, а ответные - через неделю
Определилась дата вылета "Сабаха" в Молдову
14:07
Футбол

Определилась дата вылета "Сабаха" в Молдову

Количество болельщиков, которые поддержат команду в выездном матче, пока неизвестно
Легионер "Сабаха": "Дамбраускас привнес в команду новую энергию" - ИНТЕРВЬЮ
13:43
Футбол

Легионер "Сабаха": "Дамбраускас привнес в команду новую энергию" - ИНТЕРВЬЮ

Боян Летич отметил, что команда должна сделать все, чтобы пройти дальше в Лиге конференций
Представитель АФФА получил назначение от УЕФА
13:30
Футбол

Представитель АФФА получил назначение от УЕФА

Он будет представителем УЕФА на матче Лиги конференций
Хорватский специалист: "Рашад Садыхов собрал успешную команду"
13:04
Футбол

Хорватский специалист: "Рашад Садыхов собрал успешную команду"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана заявил, что "Зиря" - опасная команда

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
20 Июля 02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
20 Июля 01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
20 Июля 01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу
Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш
19 Июля 13:50
Другие

Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш

Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе