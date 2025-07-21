Определилась дата вылета «Сабаха» в Молдову на матч против «Петрокуба» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как передает İdman.biz, об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.

Бакинцы отправятся в Молдову 23 июля ночью.

Предматчевая пресс-конференция главного тренера Валдаса Дамбраускаса состоится на следующий день и начнется в 18:30 по местному времени, а тренировка команды, первые 15 минут которой будут открыты для прессы, - в 19:00.

Количество болельщиков, которые поддержат «Сабах» в выездном матче, пока неизвестно.

Отметим, что встреча «Петрокуб» - «Сабах» состоится 24 июля на стадионе «Зимбру» в Кишиневе и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Ответный поединок между командами состоится 31 июля на арене «Банк Республика» и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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