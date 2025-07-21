Легионер "Сабаха": "Дамбраускас привнес в команду новую энергию" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolinfo.az с сербским защитником «Сабаха» Бояном Летичем.

— Каковы ваши впечатления о двух матчах с «Целе» в Лиге Европы (2:3, 3:3)? Что помешало «Сабаху» пройти дальше?

— Меня не удивляет, что «Целе» в прошлом сезоне вышел в 1/4 финала Лиги конференций, это очень хорошая команда. У них есть система, каждый игрок знает, что должен делать на поле, и эта система отлично работает. Главный тренер руководит командой уже 2-3 года. Я говорю это именно потому, что общался с Квешичем и Нето — с одним я играл в сборной, а с другим — в Испании в одной команде. После каждой игры – будь то победа или поражение – наступает 24 часа: радость-счастье, эйфория или грусть-депрессия, нервы. Но через 24 часа мы оставляем все это позади, думаем и двигаемся дальше. Потому что мы профессионалы. Помните, людей помнят по их последним играм, все хорошее очень быстро забывается.

– Мы не видели вас в стартовом составе в обеих встречах. Как бы вы это объяснили?

– Главный тренер решает, кто должен выйти в стартовом составе. Каждый из нас хотел преодолеть барьер «Целе». Возможно, пропущенный гол на последней минуте первой игры был решающим, но сложно сказать. Но стоит сказать: если соперник сильнее, нужно пожать ему руку и поздравить. Теперь нужно не сдаваться. Впереди следующая игра. Мы должны подготовиться как можно лучше и сделать все, чтобы пройти дальше в Лиге конференций.

– В Лиге конференций вам предстоит встреча с «Петрокубом». Как вы оцениваете шансы? Можно ли считать «Сабах» фаворитом в этой паре?

– Сложно сказать что-то конкретное, поскольку мы недостаточно хорошо знаем «Петрокуб». Насколько мне известно, в прошлом году они играли в основной стадии Лиги и, безусловно, являются хорошей командой. Я всегда оцениваю шансы 50 на 50. Мы должны верить в себя – у нас качественная команда, и мы должны сосредоточиться на том, что знаем, а не на том, кто соперник. Я верю, что мы добьемся положительного результата.

– Какое у вас первое впечатление о новом главном тренере Валдасе Дамбраускасе? Считаете ли вы его работу в «Сабахе» успешной?

– Наш новый главный тренер привнес в команду новую энергию за этот месяц. Мне нравится его подход к футболу, его идеи, видение и направление. Конечно, нам еще нужно время, чтобы полностью все освоить. Но я верю, что с ним мы добьемся успеха.

– Что вы думаете о новых трансферах? Смогли ли они усилить вашу команду?

– Мне нравятся трансферы. Думаю, они будут нам очень полезны. Главное, что они привнесли в команду новую энергию, которой нам не хватало.

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