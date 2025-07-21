Хорватский специалист: "Рашад Садыхов собрал успешную команду"

«Считаю «Хайдук» фаворитом противостояния».

Как сообщает İdman.biz, об этом хорват Никола Юрчевич, в прошлом главный тренер сборной Азербайджана по футболу, заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя предстоящие матчи между «Хайдуком» и «Зиря» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Специалист отметил, что «Зиря» - опасная команда:

«В прошлом году они выбили из борьбы в Лиге конференций другого представителя Хорватии - «Осиек». На этот раз «Хайдуку» нужно быть осторожнее. Сплитский клуб - одна из сильнейших команд нашей страны. Думаю, жеребьевка удовлетворила команду».

58-летний тренер напомнил, что в составе соперника есть такой опытный игрок, как Марко Ливая:

«Марко играл в хороших клубах. У него достаточно опыта. Он может сыграть решающую роль в обеих встречах».

Н. Юрчевич рассказал, что хорошо знаком с главным тренером «Орлов» Рашадом Садыховым:

«Рашад - одна из легенд азербайджанского футбола. Мой друг, врач-физиотерапевт Радиша Милосавлевич, также работает в «Зиря». Я слышал очень хорошие отзывы об этой команде. Рашад Садыхов работает там много лет и создал успешную команду. В команду пришли хорошие местные и иностранные игроки. Благодаря этому они каждый год попадают в призеры».

Отметим, что первый матч «Зиря» проведёт дома против «Хайдука» 23 июля, а ответный - на выезде 31 июля.

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