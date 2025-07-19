Зюмрюд Агаева: "В новом сезоне соревнования в Азербайджане пройдут в четырёх лигах"

«В сезоне 2025/2026 соревнования по женскому футболу в Азербайджане пройдут в четырёх лигах».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщила глава департамента женского футбола АФФА Зюмрюд Агаева,

Представитель организации заявила, что с нового сезона в Азербайджане был принят ряд решений относительно женского футбола:

«В прошлом сезоне состоялась встреча с представителями команд, участвующих во всех женских лигах. В этом году мы также пригласили новые команды на основе заявок. В сезоне 2025/2026 пройдут чемпионаты U-12, U-14, U-16 и Высшая женская лига. Мы пока не можем предоставить информацию о формате, поскольку процесс регистрации продлится до конца августа. Определим подходящий формат после того, как станет известно количество команд.

Чемпионат U-16 и Высшая женская лига будут проводиться по системе «дома-на-выезде». Лига U-12 будет массовой. Мы будем работать над выявлением новых талантов и обеспечением массового участия. Это будет основополагающая лига для нас. В будущем мы в первую очередь будем приглашать девушек, покинувших лигу U-12, в сборную U-15. Целью Высшей женской лиги будут U-17, U-19 и основная национальная сборная. Здесь будут собираться и играть футболистки команды. Лига U-16 будет домашней и выездной лигой для игроков до 15 лет и послужит трамплином для игроков, претендующих на попадание в сборные U-17».

Глава департамента также сообщила, что в лигах будет проводиться процесс омоложения:

«Цель процесса омоложения в лиге - напрямую повлиять на качество и создать большую игровую базу. Таким образом, количество команд также будет большим. Более того, интенсивность матчей будет высокой, а конкуренция возрастет. Футболистки 2010 года рождения также будут играть в Высшей лиге. Причина этого связана с физической подготовкой футболисток. Ведь когда игроки этого возраста уезжают за границу, им приходится играть против более старших футболисток и сложных соперников.

Конкуренция в лиге U-16 в Азербайджане низкая, и они не готовы играть с сильными соперниками из Европы. Ни физическая, ни техническая подготовка наших девушек не позволяют этого. Мы также узнали мнение главных тренеров национальных сборных всех возрастных групп. Решили провести процесс омоложения, чтобы увеличить количество девушек и дать возможность талантливым игрокам играть в командах старше их возраста.

В прошлом году количество девушек в Высшей лиге составляло 122. Наша цель - увеличить это число до более чем 200 и повысить конкуренцию. U-16 - последняя лига в младших возрастных группах. Затем идёт Высшая женская лига. Думаю, что участие футболисток U-16 в этой лиге повлияет как на рост числа, так и на качество. Таким образом, не возникнет проблем с количеством команд в чемпионатах, а количество технических поражений сократится. Этот опыт также применяется за рубежом. Мы изучили этот опыт в нескольких странах. В Европе, а также в соседних странах рекомендуется, чтобы игроки сборных U-16 играли в лигах старших возрастных групп. Мы консультировались с тренерами, и руководство АФФА также приветствовало эти решения.

İdman.biz