Салифу Сума перейдет в словенскую команду?

СМИ сообщили, что гвинейский футболист «Зиря» Салифу Сума может перейти в словенскую команду «Марибор».

İdman.biz сообщает, что на самом деле пока неясно, где легионер продолжит свою карьеру.

Словенский портал «Nagomania» опроверг информацию о трансферах, добавив, что недавний переход Сумы в киевское «Динамо» не состоялся.

«Марибор» опроверг информацию о том, что заплатит Суме 1,5 миллиона евро. Сообщается, что клуб не готов потратить такую сумму на трансфер какого-либо футболиста. Пока неизвестно, присоединится ли 21-летний вингер к словенской команде на других условиях.

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