«Карван» расстался с футболистом Романом Гусейновым.
Как передает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Истекший контракт между клубом и полузащитником не был продлен.
İdman.biz
«Карван» расстался с футболистом Романом Гусейновым.
Как передает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Истекший контракт между клубом и полузащитником не был продлен.
İdman.biz
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