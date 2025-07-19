"Нефтчи" хочет подписать футболиста за два миллиона

Азербайджанская футбольная команда «Нефтчи» продолжает активно действовать на трансферном рынке.

İdman.biz со ссылкой на «Sportinfo» сообщает, что «черно-белые» заинтересованы в услугах Кеннеди Боатенга.

28-летний легионер в настоящее время выступает за румынское «Динамо».

Ранее центральный защитник выступал за австрийские клубы ЛАСК, «Рид» и «Лустенау». Некоторое время он выступал за португальскую «Санта-Клару».

Игрок, стоимость которого оценивается примерно в два миллиона манатов, сыграл 10 матчей за сборную Того.

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