Агаселим Мирджавадов: "Игроков "Сабаха" винить нельзя"

«Сабах» прекратил борьбу в Лиге Европы по футболу. Команда проиграла словенскому «Целе» в первом квалификационном раунде (2:3, 3:3).

Как сообщает İdman.biz, бывший главный тренер сборной Азербайджана Агаселим Мирджавадов в беседе FutbolPress прокомментировал прошедшие матчи.

Опытный специалист отметил, что разница между двумя играми была большой:

«В ответном матче «Сабах» выглядел более живым, целеустремленным и агрессивным. В команде кое-что изменилось. Они хотели пройти в следующий раунд. Однако переход игры в дополнительное время и усталость команды привели к тому, что соперник забил гол. Игроков «Сабаха» винить нельзя. Они выложились по полной, работали усердно, но не получилось».

Он указал на недостатки «Сабаха»:

«Один из важных факторов в футболе - это желание. Да, команда была готова, казалось, что они хорошо подготовились к игре с психологической точки зрения. Однако ошибки в первой игре, особенно проблемы в обороне, привели к общему проигрышу. На последней минуте первой игры центральный защитник «Сабаха» пропустил соперника и не проявил активности, что привело к голу, и, возможно, именно этот момент стал причиной общего проигрыша. Проблемы в обороне очевидны. Во вчерашней игре правый фланг команды выглядел неважно, и «Целе» проводил свои основные атаки именно отсюда. Наш защитник упустил соперника и счет сравнялся. Помимо обороны, полузащите команды также не хватало креатива. Хотя фланговые нападающие команды были активны в атаке, были недостатки в организации игры из центра. «Сабаху» нужно решить этот вопрос. Нужны как новые трансферы, так и развитие команды в целом».

Мирджавадов прокомментировал работу нового главного тренера команды Валдаса Дамбраускаса и поделился своими ожиданиями от выступления «Сабаха» в Премьер-лиге:

«Главный тренер только что пришёл. За 10 дней от него ничего нельзя требовать, нельзя давать оценку. Но могу сказать, что разница между двумя играми была большой. Над ошибками работали, вносили изменения. Но, повторюсь, пока рано что-либо говорить. Что касается целей команды в чемпионате… Знаете, как это бывает, 15 лет назад можно было сказать, что за чемпионство в чемпионате будут бороться 5-6 команд. Но сейчас всё иначе. Есть только «Карабах». Нельзя сказать, что кто-то другой будет претендовать на чемпионство. Но если будет больше претендентов, это пойдёт на пользу «Карабаху», они будут серьезнее подходить к играм, конкуренция и уровень команды вырастут. Сейчас я не могу сказать, что «Сабах» будет бороться за чемпионство».

Бывший тренер высказался о сопернике «Сабаха» по второму квалификационному раунду Лиги конференций, «Петрокубе» (Молдова):

«Хотя команда и выбыла из Лиги Европы, она продолжает свой путь в еврокубках. Нынешний соперник ниже «Целе» по уровню, и «Сабах» должен пройти в следующий раунд. Осталась неделя, и я верю, что они хорошо подготовятся и пройдут раунд».

İdman.biz