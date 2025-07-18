Бывший натурализованный футболист сборной Азербайджана прилетит в Баку

Бывший игрок сборной Азербайджана, натурализованный легионер Андре Ладага прилетит в Баку.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Fanat.az, об этом сообщил сам бразильский защитник.

Он прибудет в Баку через 10 дней. Причина его приезда - вновь попробовать себя в азербайджанском футболе. 50-летний ветеран намерен работать тренером, быть посредником в привлечении бразильских игроков в Азербайджан, а также работать футбольным функционером. После прибытия в нашу страну он рассмотрит поступившие предложения в этом направлении. Ладага не стал раскрывать, от каких клубов он получил предложения.

Отметим, что Ладага, выступавший за «Баку» в нашей стране около четырех лет, в составе столичной команды стал чемпионом Азербайджана и завоевал национальный кубок. Бразилец, приглашенный в нашу сборную ещё при Шахине Диниеве, провёл за неё 11 матчей и забил один гол. Его дебют за сборную состоялся 2 сентября 2006 года в матче против сборной Сербии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2008. Наша сборная проиграла на выезде со счётом 0:1. Ладага забил гол в матче против сборной Казахстана (1:1), который состоялся четыре дня спустя в Баку.

Футболист, полное имя которого Андре Луис Ладага, родился 19 февраля 1975 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Первым профессиональным клубом этого футболиста, выступающего на позиции защитника, стала «Итаперуна» в 1994 году. В 1995 году он играл за «Васко да Гама», а в 1996 году - за «Интернасьонал». Но клубом, где он начал блистать, стал «Флуминенсе». Он выступал за этот клуб с 1997 по 2000 год и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Позже, поиграв за клубы «Мадуэра», «Оларио» и «Америка», он приехал в Азербайджан в 2004 году. Скауты «Баку», которые ездили в Бразилию на отбор игроков, оценили Ладагу и пригласили его в нашу страну. Самые яркие годы его карьеры прошли в Азербайджане. Ладага, сыгравший за «Баку» 80 матчей с 2004 по 2008 год, забил шесть голов. После «Баку» он недолго играл за «Карван» в 2009 году. С евлахской командой он сыграл всего два матча. Ладага, не вызывавшийся в сборную с 2009 года, вернулся в свою страну в январе 2010 года.

İdman.biz