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Лига конференций: "Араз-Нахчыван" объявил заявку

Футбол
Новости
18 Июля 2025 14:18
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Лига конференций: "Араз-Нахчыван" объявил заявку

«Араз-Нахчыван», который примет участие во втором квалификационном раунде Лиги конференций по футболу, подал заявку на участие в УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, в списке 21 футболист, в том числе два вратаря.

Вратари: 12. Кристиан Аврам, 94. Тарлан Ахмедли

Защитники: 34. Урфан Аббасов, 77. Бруно Франко, 5. Славик Алхасов, 26. Омар Булудов, 3. Бахтияр Гасанализаде, 22. Эльчин Мустафаев, 17. Иссуф Паро, 4. Игор Рибейро

Полузащитники: 70. Шарль Боли, 29. Вандерсон Мело, 19. Бар Коэн, 6. Патрик Андраде, 2. Гара Гараев, 14. Ульви Искендеров, 7. Хамиду Кейта, 23. Нуну Родригеш, 10. Фелипе Сантос

Нападающий: 16. Рамон Мачадо, 11. Ба-Муака Симакала

Отметим, что игра «Араз-Нахчыван» - «Арис» состоится 24 июля на стадионе «Далга Арена» и начнется в 20:00. Билеты на матч уже в продаже.

İdman.biz

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