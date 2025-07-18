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Главный тренер "Карвана" объявил о цели на новый сезон

Футбол
Новости
18 Июля 2025 14:07
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Главный тренер "Карвана" объявил о цели на новый сезон

«Мне поступило предложение от Кенана Керимова, и я его принял».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил Азер Гашимов, назначенный новым главным тренером «Карвана».

Молодой специалист также рассказал о целях «Карвана» в Премьер-лиге Мисли в сезоне 2025/2026:

«Я впервые дебютирую в качестве главного тренера в Премьер-лиге. Верю в свои силы. Мы постараемся сформировать целеустремленную, разностороннюю команду, достойную имени «Карван», и заявить о себе. Цель команды на следующий сезон - занять место в середине турнирной таблицы. Наш состав на новый сезон ещё полностью не сформирован. Это произойдёт в ближайшее время. Мы ещё не завершили трансферную деятельность. Официальная информация об этом будет предоставлена».

Отметим, что Гашимов был назначен главным тренером «Карвана» этим летом.

İdman.biz

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