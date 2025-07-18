Главный тренер сборной Азербайджана: "Сабах" боролся хорошо, но опыта не хватило"

«Сабах» вчера проявил настоящий характер».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-19 Эльхан Абдуллаев, комментируя поражение «Сабаха» по итогам двух матче со словенским «Целе» (5:6) в первом квалификационном раунде Лиги конференций по футболу.

Он отметил, что отсутствие у команды опыта участия в еврокубках сказалось на ходе матча:

«Сабах» боролся хорошо в обеих играх. К сожалению, всё решил один гол, забитый в дополнительное время. Наш представитель достойно проявил себя во всех еврокубковых матчах. Просто отсутствие достаточного опыта на международной арене создает определенные проблемы.

55-летний специалист отметил бреши в обороне бакинской команды:

«В обоих матчах нападение сыграло хорошо. К сожалению, этого нельза сказать об обороне». Пропущенные шесть голов в двух матчах показывают, что в обороне есть серьёзные бреши».

Э.Абдуллаев также высказался о сопернике «Сабаха» по второму квалификационному раунду Лиги конференций УЕФА, молдавском «Петрокубе»:

«У меня нет информации о нем. Но «Сабах» должен пройти этот раунд. О дальнейших этапах говорить пока рано».

Отметим, что свой первый матч против молдавской команды «Сабах» проведёт на выезде. Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА состоятся 24 и 31 июля.

İdman.biz