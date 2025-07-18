18 Июля 2025
RU

Главный тренер сборной Азербайджана: "Сабах" боролся хорошо, но опыта не хватило"

Футбол
Новости
18 Июля 2025 13:11
17
Главный тренер сборной Азербайджана: "Сабах" боролся хорошо, но опыта не хватило"

«Сабах» вчера проявил настоящий характер».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-19 Эльхан Абдуллаев, комментируя поражение «Сабаха» по итогам двух матче со словенским «Целе» (5:6) в первом квалификационном раунде Лиги конференций по футболу.

Он отметил, что отсутствие у команды опыта участия в еврокубках сказалось на ходе матча:

«Сабах» боролся хорошо в обеих играх. К сожалению, всё решил один гол, забитый в дополнительное время. Наш представитель достойно проявил себя во всех еврокубковых матчах. Просто отсутствие достаточного опыта на международной арене создает определенные проблемы.

55-летний специалист отметил бреши в обороне бакинской команды:

«В обоих матчах нападение сыграло хорошо. К сожалению, этого нельза сказать об обороне». Пропущенные шесть голов в двух матчах показывают, что в обороне есть серьёзные бреши».

Э.Абдуллаев также высказался о сопернике «Сабаха» по второму квалификационному раунду Лиги конференций УЕФА, молдавском «Петрокубе»:

«У меня нет информации о нем. Но «Сабах» должен пройти этот раунд. О дальнейших этапах говорить пока рано».

Отметим, что свой первый матч против молдавской команды «Сабах» проведёт на выезде. Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА состоятся 24 и 31 июля.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Манчестерские команды - лидеры по числу арестованных фанатов
15:14
Мировой футбол

Манчестерские команды - лидеры по числу арестованных фанатов

Аутсайдер по этому показателю - "Борнмут"
Луис Энрике отправил тренироваться в резервную команду "ПСЖ" Асенсио, Солера и Шкриньяра
15:00
Мировой футбол

Луис Энрике отправил тренироваться в резервную команду "ПСЖ" Асенсио, Солера и Шкриньяра

Решение связано с тем, что испанский специалист не рассчитывает на данных футболистов
Бывший натурализованный футболист сборной Азербайджана прилетит в Баку
14:46
Футбол

Бывший натурализованный футболист сборной Азербайджана прилетит в Баку

Он прибудет в столицу через 10 дней
Лига конференций: "Араз-Нахчыван" объявил заявку
14:18
Футбол

Лига конференций: "Араз-Нахчыван" объявил заявку

В списке 21 футболист, в том числе два вратаря
Главный тренер "Карвана" объявил о цели на новый сезон
14:07
Футбол

Главный тренер "Карвана" объявил о цели на новый сезон

Азер Гашимов отметил, что состав пока не сформирован
"Карабах" подал заявку в УЕФА на игру с "Шелбурном"
13:30
Футбол

"Карабах" подал заявку в УЕФА на игру с "Шелбурном"

Первый матч состоится 23 июля в Дублине, а ответный - 30 июля в Баку

Самое читаемое

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан
15 Июля 19:03
Зимние виды спорта

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан

Стали известны некоторые подробности несостоявшегося перехода российской фигуристки в сборную Азербайджана
Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО
16 Июля 02:00
Мировой футбол

Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО

Футболиста обвиняют в эксплуатации людей с инвалидностью и заказе женщин с "определенными параметрами" для частного торжества

"ПСЖ" готовит масштабную перестройку: Луис Энрике хочет подписать семь игроков
15 Июля 18:07
Мировой футбол

"ПСЖ" готовит масштабную перестройку: Луис Энрике хочет подписать семь игроков

Финал Клубного чемпионата мира выявил слабые места команды, и летом в Париже ожидается активная трансферная кампания
Чемпионка Европы: "Понимала, что, несмотря ни на что, должна победить армянскую соперницу в финале" - ФОТО
16 Июля 12:15
Бокс

Чемпионка Европы: "Понимала, что, несмотря ни на что, должна победить армянскую соперницу в финале" - ФОТО

15-летняя боксер, завоевавшая титул сильнейшей на континенте в весовой категории до 50 кг, прокомментировала свою победу