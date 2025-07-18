Шахруддин Магомедалиев: "В нем больше всего мне нравится мужество, он держит свое слово" - ВИДЕО

«У меня были самые теплые перчатки».

Как сообщает İdman.biz, так известный азербайджанский голкипер Шахруддин Магомедалиев во время участия в проекте "ПОДКАТ" прокомментировал эпизод из детства, когда впервые встал на ворота.

Это произошло в Дагестане, когда ему было 10 лет. Голкипер рассказал о том, что вначале играл на позиции крайнего полузащитника. В одном из эпизодов команде необходим был вратарь, и тренер попросил Шахруддина встать на ворота по причине того, что у него был самые теплые перчатки. Таким поворотом судьбы и началась карьера известного азербайджанского кипера.

«Я уже не справлялся. Я играю эмоциями и мне было очень тяжело». Так Шахруддин прокомментировал свой переезд в Турцию, одной из причин которого стало поражение команды в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА от польского «Ракува». Тогда на него обрушился большой шквал критики из-за ошибок в ответственных матчах.

Сезон 2023-2024 он провел в составе команды «Адана Демирспор» играя вместе с Марио Балотелли. «Весело» - именно такой фразой описал свои чувства от игры с Балотелли Шахруддин Магомедалиев. Он отметил, что у игрока было крайне переменчивое настроение. В один день он мог прийти на тренировку и весело шутить со всеми, а на следующие сутки от него можно было ожидать агрессию, выбитый от злости мяч и уход с тренировки, что могло вновь перерасти в улыбку на предстоящей тренировке.

«Мой самый любимый голкипер в истории – Лев Яшин». С этой фразы Шахруддин начал называть пятерку своих кумиров – голкиперов, отметив отдельно немецкого кипера Мануэля Нойера, внесшего огромный вклад во вратарскую теорию, создав новый стил игры на последнем рубеже.

«Это была не игра, это была война для нас» - так вспоминает Шахрудин Магомедалиев матч против польской «Легии» в 2020 году, ставший самым значимым и запоминающимся в его карьере. Тот матч квалификации Лиги Европы УЕФА был сыгран в первые дни начала второй Карабахской войны. Гурбан Гурбанов настроил команду так, что она не могла проиграть, даже несмотря на то, что поединок проходил на поле соперника. Та памятная игра завершилась победой «Карабаха» со счетом 3:0.

В завершении беседы Магомедалиев отметил разговор с Гурбаном Гурбановым, который изменил его взгляд на ситуацию в тот момент, когда Шахруддин никак не мог стать основным вратарем клуба и долгое времени проводил на скамейке запасных, подумывая об уходе из команды. «В нем больше всего мне нравится мужество, он держит свое слово» - так охарактеризовал главного тренера агдамцев гость "ПОДКАТА".

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