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Пятый хет-трик в еврокубках

Футбол
Новости
18 Июля 2025 12:04
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Пятый хет-трик в еврокубках

Футболист «Сабаха», представляющего Азербайджан в Лиге Европы по футболу, оформил хет-трик в матче первого квалификационного раунда против «Целе» в Словении.

Как сообщает İdman.biz, игрок бакинской команды Джой-Лэнс Микелс забил три гола в ворота хозяев поля.

31-летний немецкий нападающий стал пятым игроком, оформившим хет-трик в еврокубках за азербайджанские клубы. До Микелса это удавалось четырём игрокам. Бадри Кварацхелия и Олавио Жуниньо забивали в Лиге чемпионов, а Эрнест Нфор и Тео Уикс - в Лиге Европы. Микелс остал автором третьего хет-трика в этом турнире. Он стал вторым игроком, сделавшим это на выезде.

Сезон 2000/01, Лига чемпионов
Бадри Кварацхелия – 19.07.2000. «Шамкир» – «Сконто» (Латвия) – 4:1 (в дополнительное время)

Сезон 2014/15, Лига Европы
Эрнест Нфор – 07.08.2014. «Чихура» (Грузия) – «Нефтчи» – 2:3

Сезон 2015/16, Лига Европы
Тео Уикс – 30.06.2015. «Габала» – «Самтредиа» (Грузия) – 5:1

Сезон 2024/25, Лига чемпионов
Олавио Жуниньо – 30.07.2024. «Карабах» – «Линкольн» (Гибралтар) – 5:0

Сезон 2025/26, Лига Европы
Джой-Лэнс Микелс – 17.07.2025. «Целе» (Словения) – «Сабах» – 3:3 (в дополнительное время)

Отметим, что «Сабах», проигравший дома 2:3, выиграл выездной матч с тем же счётом в основное время, но из-за пропущенного в дополнительное время гола выбыл из Лиги Европы и будет играть в Лиге конференций.

İdman.biz

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