Эльвин Юнусзаде: "Это шанс для меня и Араза Абдуллаева" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sport24.az с новым трансфером «Карвана» Эльвином Юнусзаде.

— Интересно ваше мнение о трансфере в евлахскую команду. Каковы ваши впечатления от новой команды?

— Сначала я поговорил с Кенаном Керимовым (вице-президент «Карвана»). Он рассказал мне о планах клуба на будущее. Я решил, что «Карван» - правильный выбор.

— Были ли у вас предложения от других клубов? Почему именно «Карван»?

— Конечно. У меня было ещё 1-2 предложения. Но я думаю, что на сегодняшний день поступил правильно. Я говорю об этом с игровой и тренерской точки зрения.

— В прошлом сезоне вы стали чемпионом Первой лиги с «Габалой». Вам не предлагали новый контракт?

— Честно говоря, у нас была предварительная договорённость с «Габалой». Потом из-за некоторых нюансов не сложилось. Поэтому мы решили расстаться.

— Что вы можете сказать о целях «Карвана» на следующий сезон?

— Главная цель — сформировать хорошую команду. «Карван» вернулся в Премьер-лигу спустя много лет. Мы хотим порадовать наших болельщиков так, как они этого заслуживают.

— Ваш новый главный тренер тоже известен. Как вы восприняли назначение Азера Гашимова?

— Мы знали его и раньше. Знаем, как он работает. Уверен, что его опыт окажет команде большую помощь.

— «Карван» включил в свой состав игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге. Вместе с вами будет играть и Араз Абдуллаев. Сможете ли вы вспомнить свои предыдущие дни в карьере?

— Это шанс для меня и Араза. Конечно, приятно снова играть в Премьер-лиге. Если мы наденем форму этой команды, то должны приложить все усилия ради нее. Верю, что все будет хорошо. Если мы присоединились к команде, то, уверен, поможем ей.

İdman.biz