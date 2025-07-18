Билеты на матч "Карабах" - "Шелбурн" поступят в продажу сегодня - ЦЕНЫ

Билеты на матч «Карабах» - «Шелбурн» (Ирландия), который состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу, поступят в продажу сегодня, 12 июля, в 12:00.

Как сообщает İdman.biz, стоимость билетов на матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, составит 5, 10, 20, 30, 75 и 100 манатов соответственно.

Для болельщиков, желающих приобрести билеты в сектора VVIP C и VVIP D и воспользоваться привилегиями VIP-ложи, стоимость билетов составит 300 манатов.

Билеты можно приобрести в кассах iTicket.az (онлайн-продажа на iTicket.az), в фан-шопах ФК «Карабах» в "Парк бульваре" и в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

İdman.biz