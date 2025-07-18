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Эльчин Масиев назначен на матч Лиги чемпионов - ВИДЕО

Футбол
Новости
18 Июля 2025 10:15
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Эльчин Масиев назначен на матч Лиги чемпионов - ВИДЕО

Судья ФИФА Эльчин Масиев получил очередное назначение.

Как сообщает İdman.biz, он станет главным арбитром матча «Риека» (Хорватия) - «Лудогорец» (Болгария), который состоится в рамках первых игр второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Помощниками Масиева будут Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Фарид Гаджиев выполнит функции четвертого арбитра.

VAR доверен итальянцу Джанлуке Аурелиано, а AVAR - азербайджанскому арбитру Алияру Агаеву.

Отметим, что поединок состоится 23 июля на одноименном стадионе в Риеке.

İdman.biz

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