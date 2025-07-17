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Аслан Керимов: Если "Сабах" приложит все усилия, то сможет выиграть"

Футбол
Новости
17 Июля 2025 17:36
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Аслан Керимов: Если "Сабах" приложит все усилия, то сможет выиграть"

«Соперник - не непобедимая команда. В игре в Баку они показали свои слабые стороны».

Как сообщает İdman.biz, ветеран футбола Аслан Керимов заявил об этом Telegraf, комментируя ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Целе» - «Сабах», который состоится в Словении.

52-летний специалист сначала высказал свое мнение о встрече, в которой азербайджанская команда проиграла в Баку со счетом 2:3.

По его словам, справедливым результатом первой игры была ничья:

«Первый поединок мог закончиться вничью со счетом 2:2. Пропущенный гол на последней минуте немного осложнил нам задачу в преддверии ответной игры. Нам предстоит играть против сильного соперника. В частности, у «Целе» под руководством испанского главного тренера Альберта Риеры отличная линия полузащиты, великолепная игра из глубины. Если можно так выразиться, они способны создать большинство в центре поля. В первой игре у «Сабаха» потом возникли проблемы. Соперник, создав большинство в центре поля, мог атаковать оборону «Сабаха» более мощно и в большем составе. После проведенных атак у них было достаточно игроков, чтобы превратить эти моменты в голы».

Керимов подчеркнул, что у «сов» есть хорошие возможности для выхода в следующий раунд:

«Как минимум стандартные ситуации - это выход для нас. Тогда наши крайние нападающие могут влиять на оборону соперника. Они также превосходят оборону соперника по скорости, что является нашим преимуществом. «Целе» неизбежно придется дома больше играть вперед и больше атаковать. Таким образом, появятся бреши, чем «совы» смогут воспользоваться. Один мяч не играет большой роли, можно и отыграться».

Опытный специалист сказал, что у «Сабаха» меньше шансов, чем у представителя Словении:

«Если учитывать потенциал команд в целом, то «Целе» по-прежнему фаворит противостояния. Они начнут ответную встречу с преимуществом как минимум в один гол. Думаю, шансы «Целе» составляют 55 на 45 процентов. Но этот вопрос не является непреодолимой проблемой. В таких матчах у «Сабаха» бывают стопроцентные шансы забить. Но для этого им нужно будет много прессинговать и агрессивно действовать при построении комбинаций в обороне, особенно в центре поля, и с учетом агрессивности игроков, склонных к атаке. Не могу предсказать, как они с этим справятся. Если они приложат все усилия, то смогут выиграть этот поединок».

Отметим, что матч «Сабах» - «Целе» пройдет на одноименном стадионе словенской команды. Матч, который обслужит болгарская арбитрская бригада, начнётся в 22:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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