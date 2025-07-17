Бывший легионер "Сабаила": "У "Карабаха" нет конкурентов" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolinfo.az с бывшим защитником «Сабаила», украинцем Дмитро Литвиным.

– Начнём разговор с прошлого сезона. В начале сезона не прогнозировалось, что «Сабаил» вылетит из Премьер-лиги. В чем причина неудачного результата?

– Никогда не думал, что мы будем бороться за выживание, и, более того, вылетим из лиги. Причины были разными. На мой взгляд, главная причина заключалась в том, что в течение одного сезона у нас сменилось три главных тренера. Каждый из них хотел привнести в команду что-то уникальное, освежить её, но для этого нужно было время, которого у нас не было. Не хватало стабильности в результатах. Именно эти причины сказались на игроках. Другие причины были связаны с внутренними проблемами и трудностями, с которыми столкнулось руководство клуба.

– Как вы думаете, сможет ли «Сабаил» вернуться в Премьер-лигу через год, или им будет сложно это сделать?

– Такой клуб, как «Сабаил», достоин играть в Премьер-лиге. Надеюсь, команда вернется в нее в следующем году.

– Где вы продолжите карьеру? Известно ли название вашей новой команды?

– Да, я решил продолжить карьеру в Малайзии. Я достиг соглашения с клубом «Куала-Лумпур Сити».

– Были ли другие азербайджанские клубы, которые вас интересовали или предлагали контракты в течение текущего трансферного периода? В целом, хотели бы вы продолжить карьеру в Азербайджане?

– По словам моего агента, интерес был и из Азербайджана, но конкретного предложения не было, и нам пришлось ждать. Неожиданно поступило предложение из Малайзии, клуб проявил ко мне серьезный интерес, и мы всё решили в течение нескольких дней, поэтому я очень рад. Если в будущем поступит предложение из Азербайджана, я обязательно его рассмотрю.

– В прошлом сезоне в чемпионате Азербайджана вы играли против многих нападающих. Кто из них доставил вам больше всего проблем и отличился своей игрой?

– В первую очередь, «Карабах». Я бы отметил бывшего нападающего Жуниньо. Он растягивал оборону соперника, открываясь за спины защитников, что давало его команде большие бреши. Жуниньо также был очень силён в контратаках благодаря своей скорости. После Жуниньо я бы отметил Давита Волкова. Нападающий «Зиря» грамотно открывался в штрафной и точно реализовывал моменты.

В тройку также входит Луис Пачу, нападающий нашего главного соперника «Кяпаза» в прошлом сезоне. Он хорошо держал мяч впереди, что помогало его команде перевести игру на поле соперника. Пачу внес вклад в большинство голов «Кяпаза».

– По вашему мнению, какая команда может положить конец гегемонии «Карабаха» в чемпионате Азербайджана в следующем сезоне? Или это кажется невозможным?

– Ни одна (смеётся). У «Карабаха» большой опыт и стабильность - многие его футболисты играют вместе годами, команда регулярно участвует в еврокубках и имеет в составе 20 игроков. состав команды на одном уровне. Перечисленное мной дает «Карабаху» огромное преимущество в долгосрочной перспективе, поэтому никто не сможет составить им конкуренцию в чемпионате. Клуб, желающий конкурировать с ними на равных, должен, во-первых, обладать примерно равными финансовыми возможностями. Во-вторых, это требует времени. Ведь многим клубам придется перестраивать свои команды, и им необходимо меняться, чтобы сформировать стиль игры и взаимоотношения в коллективе. «Нефтчи» и «Сабах» могут составить конкуренцию «Карабаху» в будущем, но не в предстоящем сезоне.

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