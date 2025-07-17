17 Июля 2025
RU

"Нефтчи" представил новую выездную форму, посвященную Дню Победы - ВИДЕО/ФОТО

Футбол
Новости
17 Июля 2025 13:33
21
"Нефтчи" представил новую выездную форму, посвященную Дню Победы - ВИДЕО/ФОТО

Азербайджанская футбольная команда «Нефтчи» представила новую выездную форму.

Как сообщает İdman.biz, гостевая форма сезона 2025/26 посвящена пятилетию победы в Карабахе, которая будет отмечаться осенью этого года.

Форма была разработана и изготовлена компанией Kappa специально для «Нефтчи». Камуфляжная расцветка по мотивам военной формы, логотип «Нефтчи» особого золотого цвета и слоган «Победа за нами!» на спине делают эту форму не просто игровой, а ярким выражением величия и гордости нашего народа.

Отметим, что ранее «Нефтчи» посвятил свою домашнюю форму легендарному футболисту команды Анатолию Банишевскому.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" согласовал шестилетний контракт с Экитике
14:50
Мировой футбол

"Ливерпуль" согласовал шестилетний контракт с Экитике

Экс-форвард "ПСЖ" в 64 матчах за клуб из Франкфурта забил 26 голов и сделал 14 голевых передач
Махмуд Гурбанов: "Сабах" может выйти в следующий этап"
14:01
Футбол

Махмуд Гурбанов: "Сабах" может выйти в следующий этап"

Специалист поделился своим мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы против "Целе", который состоится сегодня в Словении
"Наслаждаюсь жизнью, вот и всё" - Ямаль отреагировал на скандал из‑за вечеринки в честь 18‑летия
13:47
Мировой футбол

"Наслаждаюсь жизнью, вот и всё" - Ямаль отреагировал на скандал из‑за вечеринки в честь 18‑летия

Футболист отпраздновал день рождения 13 июля
23 матча в Лиге конференций
13:19
Футбол

23 матча в Лиге конференций

Игровой день начнется в Латвии
Легионер "Карабаха": "Гурбанов Гурбанов - лидер, которого уважают, я многому у него учусь"
12:52
Футбол

Легионер "Карабаха": "Гурбанов Гурбанов - лидер, которого уважают, я многому у него учусь"

Педро Бикальо оценил шансы команды в Лиге чемпионов
"Реал" продал защитника в "Алавес"
12:22
Мировой футбол

"Реал" продал защитника в "Алавес"

В минувшем сезоне он неоднократно попадал в заявку но так и не смог дебютировать за основную команду сливочных

Самое читаемое

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"
14 Июля 21:41
Мировой футбол

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"

Клаудиа Кальво рассказала, что ей предложили 20 тысяч евро за участие в праздновании дня рождения футболиста

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан
15 Июля 19:03
Зимние виды спорта

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан

Стали известны некоторые подробности несостоявшегося перехода российской фигуристки в сборную Азербайджана
Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ
14 Июля 16:16
Мировой футбол

Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ

"Челси" - лучшие в мире!
Обнародована символическая сборная Клубного чемпионата мира - ФОТО
14 Июля 17:09
Мировой футбол

Обнародована символическая сборная Клубного чемпионата мира - ФОТО

В ней четыре игрока "Челси"