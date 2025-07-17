"Нефтчи" представил новую выездную форму, посвященную Дню Победы - ВИДЕО/ФОТО

Азербайджанская футбольная команда «Нефтчи» представила новую выездную форму.

Как сообщает İdman.biz, гостевая форма сезона 2025/26 посвящена пятилетию победы в Карабахе, которая будет отмечаться осенью этого года.

Форма была разработана и изготовлена компанией Kappa специально для «Нефтчи». Камуфляжная расцветка по мотивам военной формы, логотип «Нефтчи» особого золотого цвета и слоган «Победа за нами!» на спине делают эту форму не просто игровой, а ярким выражением величия и гордости нашего народа.

Отметим, что ранее «Нефтчи» посвятил свою домашнюю форму легендарному футболисту команды Анатолию Банишевскому.

İdman.biz