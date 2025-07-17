23 матча в Лиге конференций

Сегодня состоятся очередные матчи в Лиге конференций УЕФА по футболу в рамках ответных игр первого квалификационного раунда.

Как сообщает İdman.biz, 46 команд опредлят сильнейших в 23 парах.

Игровой день начнется в Латвии.

Лига конференций УЕФА

17 июля

Первый квалификационный раунд, ответные матчи

19:00. «Даугавпилс» (Латвия) — «Влазния» (Албания)

Первый матч: 1:0

20:00. «Дила» (Грузия) — «Расинг» (Люксембург)

Первый матч: 2:1

20:00. «Санта-Колома» (Андорра) — «Борац» (Босния и Герцеговина)

Первый матч: 4:1

20:00. «Флора» (Эстония) – «Валур» (Исландия)

Первый матч – 0:3

20:00. «Хегельман» (Литва) – «Сент-Патрикс» (Ирландия)

Первая игра: 0:1

20:00. ХИК (Финляндия) – «Рунавик» (Фарерские острова)

Первая игра: 0:4

20:00. «Ордабасы» (Казахстан) – «Торпедо» (Кутаиси, Грузия)

Первая игра: 3:4

20:00. «Пюник» (Армения) – «Тре Фиори» (Сан-Марино)

Первая игра: 0:1

20:00. «Работнички» (Северная Македония) – «Торпедо» (Беларусь)

Первая игра: 0:3

20:30. «Пайде» (Эстония) — «Мегпайс» (Гибралтар)

Первая игра: 3:2

21:00. «Дюделанж» (Люксембург) — «Атлетик Эскальдес» (Андорра)

Первый матч: 0:2

21:00. «Хаверфордвест» (Уэльс) — «Флориана» (Мальта)

Первый матч: 1:2

21:00. «Пенибонт» (Уэльс) — «Жальгирис» (Каунас, Литва)

Первый матч: 0:3

21:00. «Петрокуб» (Молдова) — «Биркиркара» (Мальта)

Первый матч: 0:1

21:00. «Силекс» (Северная Македония) — «Дечич» (Черногория)

Первый матч: 0:2

21:30. «Копер» (Словения) – «Железничар» (Босния и Герцеговина)

Первый матч: 1:1

22:00. «Неман» (Беларусь) - «Урарту» (Армения)

Первая игра: 2:1

20:45. «Партизани» (Албания) – «Нымме Калью» (Эстония)

Первая игра: 1:1

22:30. «Динамо» (Брест, Беларусь) – «Сутьеска» (Черногория)

Первая игра: 2:1

22:45. «Клифтонвилл» (Ирландия) – «Сент-Джозеф» (Гибралтар)

Первая игра: 2:2

22:45. «Клаксвик» (Фарерские острова) - СИК (Финляндия)

Первая игра: 2:1

22:45. «Викингур» (Исландия) – «Малишева» (Косово)

Первая игра: 1:0

23:00. «Ла Фиорита» (Сан-Марино) – «Вардар» (Северная Македония)

Первая игра: 0:3

Отметим, что накануне «Ларне» (Северная Ирландия) обыграл «Ауду» (Латвия) в серии пенальти.

İdman.biz