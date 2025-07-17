23 матча в Лиге конференций

Сегодня состоятся очередные матчи в Лиге конференций УЕФА по футболу в рамках ответных игр первого квалификационного раунда.
Как сообщает İdman.biz, 46 команд опредлят сильнейших в 23 парах.
Игровой день начнется в Латвии.
Лига конференций УЕФА
17 июля
Первый квалификационный раунд, ответные матчи
19:00. «Даугавпилс» (Латвия) — «Влазния» (Албания)
Первый матч: 1:0
20:00. «Дила» (Грузия) — «Расинг» (Люксембург)
Первый матч: 2:1
20:00. «Санта-Колома» (Андорра) — «Борац» (Босния и Герцеговина)
Первый матч: 4:1
20:00. «Флора» (Эстония) – «Валур» (Исландия)
Первый матч – 0:3
20:00. «Хегельман» (Литва) – «Сент-Патрикс» (Ирландия)
Первая игра: 0:1
20:00. ХИК (Финляндия) – «Рунавик» (Фарерские острова)
Первая игра: 0:4
20:00. «Ордабасы» (Казахстан) – «Торпедо» (Кутаиси, Грузия)
Первая игра: 3:4
20:00. «Пюник» (Армения) – «Тре Фиори» (Сан-Марино)
Первая игра: 0:1
20:00. «Работнички» (Северная Македония) – «Торпедо» (Беларусь)
Первая игра: 0:3
20:30. «Пайде» (Эстония) — «Мегпайс» (Гибралтар)
Первая игра: 3:2
21:00. «Дюделанж» (Люксембург) — «Атлетик Эскальдес» (Андорра)
Первый матч: 0:2
21:00. «Хаверфордвест» (Уэльс) — «Флориана» (Мальта)
Первый матч: 1:2
21:00. «Пенибонт» (Уэльс) — «Жальгирис» (Каунас, Литва)
Первый матч: 0:3
21:00. «Петрокуб» (Молдова) — «Биркиркара» (Мальта)
Первый матч: 0:1
21:00. «Силекс» (Северная Македония) — «Дечич» (Черногория)
Первый матч: 0:2
21:30. «Копер» (Словения) – «Железничар» (Босния и Герцеговина)
Первый матч: 1:1
22:00. «Неман» (Беларусь) - «Урарту» (Армения)
Первая игра: 2:1
20:45. «Партизани» (Албания) – «Нымме Калью» (Эстония)
Первая игра: 1:1
22:30. «Динамо» (Брест, Беларусь) – «Сутьеска» (Черногория)
Первая игра: 2:1
22:45. «Клифтонвилл» (Ирландия) – «Сент-Джозеф» (Гибралтар)
Первая игра: 2:2
22:45. «Клаксвик» (Фарерские острова) - СИК (Финляндия)
Первая игра: 2:1
22:45. «Викингур» (Исландия) – «Малишева» (Косово)
Первая игра: 1:0
23:00. «Ла Фиорита» (Сан-Марино) – «Вардар» (Северная Македония)
Первая игра: 0:3
Отметим, что накануне «Ларне» (Северная Ирландия) обыграл «Ауду» (Латвия) в серии пенальти.
İdman.biz