Азербайджанская команда интересуется игроком украинского клуба

Молдавский защитник Владислав Бабогло, принадлежащий украинским "Карпатам", вызвал интерес в Азербайджане.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает moldfootball.com.

Пока не сообщается, о каком конкретно клубе идет речь, но согласно инсайду, это один из грандов азербайджанского футбола.

Как уточняет источник, стороны сейчас ведут переговоры о возможном трансфере.

Напомним, 26-летний Бабогло выступает за "Карпаты" с августа 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в размере одного миллиона евро.

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