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Новичок "Карабаха" прибыл в Баку

Футбол
Новости
17 Июля 2025 11:30
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Новичок "Карабаха" прибыл в Баку

Азербайджанская футбольная команда «Карабах» завершила очередной трансфер.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, чемпион Азербайджана достиг соглашения с Сами Ммаэ.

Стоппер загребского «Динамо» уже находится в Баку.

Бельгиец марокканского происхождения сегодня пройдет медицинское обследование. Если проблем со здоровьем не будет выявлено, официальное заявление будет сделано во второй половине дня.

28-летний центральный защитник перешёл в «Динамо» прошлым летом в качестве свободного агента из венгерского «Ференцвароша».

Воспитанник «Гента» также выступал за «Сент-Трюйден» и «Стандард» в Бельгии.

Ммаэ, также выступавший за нидерландский «Маастрихт», имеет контракт с «Динамо» до лета 2028 года. Его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.

Ммаэ уже был в Баку. Он вышел в стартовом составе гостей в матче «Карабах» - «Ференцварош» (1:1) 3 августа 2022 года.

İdman.biz

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