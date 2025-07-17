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"Карабах" ведет переговоры с бывшим нападающим "Барселоны"

Футбол
Новости
17 Июля 2025 10:56
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"Карабах" ведет переговоры с бывшим нападающим "Барселоны"

Стало известно имя нападающего, которого хочет подписать азербайджанская футбольная команда «Карабах».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24, чемпион Азербайджана интересуется Аленом Халиловичем, выступающим за нидерландскую «Фортуну Ситтард».

Представитель Агдама ведет переговоры с 29-летним нападающим. Форвардом также интересуется турецкий «Трабзонспор».

Отметим, что Халилович, воспитанник хорватского «Динамо», в сезоне 2014/2015 забил четыре гола в 30 матчах за резервную команду «Барселоны». Хотя в сезоне 2015/2016 он и был включен в основной состав каталонского клуба, дебютировать не смог и был отдан в аренду в «Спортинг». Форвард провел 10 матчей за сборную Хорватии.

İdman.biz

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