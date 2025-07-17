"Араз-Нахчыван" встретится с "Трабзонспором"

Азербайджанская футбольная команда «Араз-Нахчыван», которая примет участие в Лиге конференций, проведет сегодня в Эрзуруме свой очередной матч в рамках тренировочного сбора.

Как сообщает İdman.biz, бронзовый призер Премьер-лиги встретится в последней контрольной игре с местным «Трабзонспором».

Встреча с представителем Суперлиги начнется в 18:00.

Контрольный матч

17 июля

18:00. «Араз-Нахчыван» - «Трабзонспор»

Отметим, что в предыдущих контрольных матчах в Турции «Араз-Нахчыван» одержал победу над местным «Байбуртспором» со счётом 14:0, сыграл вничью с «Аланьяспором» 0:0 и уступил «Коньяспору» 1:2.

İdman.biz