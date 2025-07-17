"Нефтчи" хочет подписать бывшего игрока "Тоттенхэма"

Азербайджанская футбольная команда «Нефтчи» хочет усилить состав бывшим вратарем английского «Тоттенхэма».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Sportinfo», столичный представитель заинтересован в переходе Тома Гловера.

«Нефтчи» достиг соглашения с 27-летним австралийским вратарем по многим вопросам. Вполне вероятно, что новый сезон он проведет в Азербайджане.

Том Гловер в настоящее время выступает за английский «Мидлсбро». Ранее он был легионером в шведском «Хельсинборге».

У себя на родине голкипер выступал за такие клубы, как «Централ Кост» и «Мельбурн».

Хотя он и попал в молодежную команду «Тоттенхэма» до 23 лет, место в основном составе ему не доверили.

Иностранный вратарь, выступавший во всех младших возрастных сборных своей страны, еще не дебютировал за основную команду Австралии.

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