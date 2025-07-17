Стартуют ответные матчи первого квалификационного раунда Лига Европы

Сегодня в Лиге Европы УЕФА по футболу состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда.
Как сообщает İdman.biz, по результатам восьми встреч определятся команды, которые выйдут в следующий раунд.
Украинский «Шахтер» и молдавский «Шериф» имеют большое преимущество. Не исключено, что в других матчах будет дополнительное время.
Лига Европы
Первый квалификационный раунд, ответные матчи
17 июля
20:00. «Актобе» (Казахстан) – «Легия» (Польша)
Первый матч: 0:1
20:00. «Ильвес» (Финляндия) – «Шахтер» (Донецк, Украина)
Первый матч: 0:6
21:00. «Хеккен» (Швеция) – «Спартак Трнава» (Словакия)
Первый матч: 1:0
21:30. ЧФР (Румыния) – «Пакш» (Венгрия)
Первая игра: 0:0
22:00. «Целе» (Словения) – «Сабах» (Азербайджан)
Первая игра: 3:2
22:00. «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) – «Левски» (Болгария)
Первая игра: 0:0
22:00. «Приштина» (Косово) – «Шериф» (Молдова)
Первая игра: 0:4
23:00. «Партизан» (Сербия) – АЕК (Кипр)
Первая игра: 0:1
Отметим, что первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 24 июля.
İdman.biz