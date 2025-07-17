17 Июля 2025
RU

Стартуют ответные матчи первого квалификационного раунда Лига Европы

Футбол
Новости
17 Июля 2025 10:20
25
Стартуют ответные матчи первого квалификационного раунда Лига Европы

Сегодня в Лиге Европы УЕФА по футболу состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда.

Как сообщает İdman.biz, по результатам восьми встреч определятся команды, которые выйдут в следующий раунд.

Украинский «Шахтер» и молдавский «Шериф» имеют большое преимущество. Не исключено, что в других матчах будет дополнительное время.

Лига Европы
Первый квалификационный раунд, ответные матчи
17 июля

20:00. «Актобе» (Казахстан) – «Легия» (Польша)
Первый матч: 0:1
20:00. «Ильвес» (Финляндия) – «Шахтер» (Донецк, Украина)
Первый матч: 0:6
21:00. «Хеккен» (Швеция) – «Спартак Трнава» (Словакия)
Первый матч: 1:0
21:30. ЧФР (Румыния) – «Пакш» (Венгрия)
Первая игра: 0:0
22:00. «Целе» (Словения) – «Сабах» (Азербайджан)
Первая игра: 3:2
22:00. «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) – «Левски» (Болгария)
Первая игра: 0:0
22:00. «Приштина» (Косово) – «Шериф» (Молдова)
Первая игра: 0:4
23:00. «Партизан» (Сербия) – АЕК (Кипр)
Первая игра: 0:1

Отметим, что первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 24 июля.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" согласовал шестилетний контракт с Экитике
14:50
Мировой футбол

"Ливерпуль" согласовал шестилетний контракт с Экитике

Экс-форвард "ПСЖ" в 64 матчах за клуб из Франкфурта забил 26 голов и сделал 14 голевых передач
Махмуд Гурбанов: "Сабах" может выйти в следующий этап"
14:01
Футбол

Махмуд Гурбанов: "Сабах" может выйти в следующий этап"

Специалист поделился своим мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы против "Целе", который состоится сегодня в Словении
"Наслаждаюсь жизнью, вот и всё" - Ямаль отреагировал на скандал из‑за вечеринки в честь 18‑летия
13:47
Мировой футбол

"Наслаждаюсь жизнью, вот и всё" - Ямаль отреагировал на скандал из‑за вечеринки в честь 18‑летия

Футболист отпраздновал день рождения 13 июля
"Нефтчи" представил новую выездную форму, посвященную Дню Победы - ВИДЕО/ФОТО
13:33
Футбол

"Нефтчи" представил новую выездную форму, посвященную Дню Победы - ВИДЕО/ФОТО

Ранее команда посвятила свою домашнюю форму легендарному футболисту команды Анатолию Банишевскому
23 матча в Лиге конференций
13:19
Футбол

23 матча в Лиге конференций

Игровой день начнется в Латвии
Легионер "Карабаха": "Гурбанов Гурбанов - лидер, которого уважают, я многому у него учусь"
12:52
Футбол

Легионер "Карабаха": "Гурбанов Гурбанов - лидер, которого уважают, я многому у него учусь"

Педро Бикальо оценил шансы команды в Лиге чемпионов

Самое читаемое

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"
14 Июля 21:41
Мировой футбол

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"

Клаудиа Кальво рассказала, что ей предложили 20 тысяч евро за участие в праздновании дня рождения футболиста

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан
15 Июля 19:03
Зимние виды спорта

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан

Стали известны некоторые подробности несостоявшегося перехода российской фигуристки в сборную Азербайджана
Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ
14 Июля 16:16
Мировой футбол

Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ

"Челси" - лучшие в мире!
Обнародована символическая сборная Клубного чемпионата мира - ФОТО
14 Июля 17:09
Мировой футбол

Обнародована символическая сборная Клубного чемпионата мира - ФОТО

В ней четыре игрока "Челси"