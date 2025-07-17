Лига Европы: "Сабах" проведет в Словении ответную игру - ВИДЕО

Сегодня «Сабах» проведет ответный матч в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как сообщает İdman.biz, обладатель Кубка Азербайджана встретится с «Целе» в Словении.
Потерпевшей поражение в первом матче со счетом 2:3 бакинской команде необходимо победить, чтобы выйти в следующий этап. В противном случае «Сабах» продолжит борьбу в Лиге конференций.
Лига Европы УЕФА
Первый квалификационный раунд, ответный матч
17 июля
22:00. «Целе» (Словения) – «Сабах» (Азербайджан)
Судья: Драгомир Драганов (Болгария)
Целе. Стадион «Здежеле»
Первый матч: 3:2
Отметим, что победитель пары встретится с победителем поединка АЕК (Ларнака, Кипр) - «Партизан» (Сербия) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Проигравшая команда встретится с победителем матча «Петрокуб» (Молдова) - «Биркиркара» (Мальта) во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.
İdman.biz