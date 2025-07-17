Лига Европы: "Сабах" проведет в Словении ответную игру - ВИДЕО

Сегодня «Сабах» проведет ответный матч в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, обладатель Кубка Азербайджана встретится с «Целе» в Словении.

Потерпевшей поражение в первом матче со счетом 2:3 бакинской команде необходимо победить, чтобы выйти в следующий этап. В противном случае «Сабах» продолжит борьбу в Лиге конференций.

Лига Европы УЕФА

Первый квалификационный раунд, ответный матч

17 июля

22:00. «Целе» (Словения) – «Сабах» (Азербайджан)

Судья: Драгомир Драганов (Болгария)

Целе. Стадион «Здежеле»

Первый матч: 3:2

Отметим, что победитель пары встретится с победителем поединка АЕК (Ларнака, Кипр) - «Партизан» (Сербия) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Проигравшая команда встретится с победителем матча «Петрокуб» (Молдова) - «Биркиркара» (Мальта) во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

İdman.biz