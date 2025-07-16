Альберт Риера: "Мы хорошо подготовились к ответному матчу с "Сабахом"

«После первой игры я чувствовал, что мы становимся слишком чувствительны в перерывах. Поэтому мы уделили больше внимания этому аспекту игры в нашей подготовке. Если у тебя есть проблема, но ты знаешь, как ее решить, это уже не проблема».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Telegraf, об этом главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера заявил на пресс-конференции перед ответным матчем против «Сабаха» в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Испанский специалист подчеркнул важность победы в начале сезона:

«Это очень много значит в психологическом плане. У нас много новых игроков. Но им не составило труда адаптироваться к нашему стилю игры. У нас было несколько продуктивных дней. Тренировки и атмосфера в команде хорошие».

Риера отметил высокий уровень подготовки к ответной встрече:

«В первом тайме игры в Баку игроки соперника хорошо расположились на поле. Как всегда, во втором тайме мы оказались сильнее».

Отметим, что игра «Целе» - «Сабах» начнётся 17 июля в 22:00 по бакинскому времени. Первый поединок между командами в Баку завершился победой словенцев со счетом 3:2.

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