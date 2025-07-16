Новый главный тренер "Карвана": "Сделаем все возможное для постоянного участия в Премьер-лиге"

«Сделаем все возможное для постоянного участия команды в Премьер-лиге».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил новый главный тренер «Карвана» Азер Гашимов.

Комментируя свое назначение, он объявил цели команды:

«Надеюсь, верю, что все будет хорошо. Главное - селекционная работа, чтобы игроки были высокого уровня, и команда заняла достойное место в Премьер-лиге. Мы продолжаем трансферную деятельность. Приход легионеров и местных игроков продолжится. Но я не могу назвать конкретных имен. Нужно дождаться официальной информации».

Гашимов рассказал, что его пригласил бывший главный тренер клуба, ныне вице-президент Кенан Керимов:

«Хочу поблагодарить его за то, что он доверил мне эту ответственную должность. Доверять молодым специалистам - это очень хорошо. В последние годы мы видели положительные примеры этого в азербайджанском футболе. Постараюсь сделать все возможное, чему научился за свою тренерскую карьеру. Марафон длинный. Надеюсь, при поддержке болельщиков мы продвинемся вперед по этому сложному пути. После многих лет команда вышла в Премьер-лигу. Мы не имеем права снова отправить команду в низший дивизион. В Евлахе футбол любят. «Карван» - команда, которая вошла в историю Азербайджана, впервые пройдя этап в Кубке УЕФА».

İdman.biz