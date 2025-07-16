Капитан "Габалы": "Наша цель - сохранить место в чемпионате"

«Подготовка к следующему сезону продолжается. Первый этап сборов больше ориентирован на физическую подготовку. Стараемся выполнять указания тренеров, чтобы наша физическая форма была лучше».

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист «Габалы» Мурад Мусаев заявил Sport24.az.

Капитан команды поделился своими мыслями о первом товарищеском матче в межсезонье:

«Товарищеские матчи важны в период подготовки, чтобы команда не теряла игровой ритм. Впереди еще несколько товарищеских матчей. После этого мы будем лучше готовы к чемпионату. Наша цель на следующий сезон - сохранить место в чемпионате. Хотим восстановить былую мощь «Габалы». Главное условие на сегодня - сформировать новый, боеспособный коллектив. Руководство проводит необходимую работу в этом направлении».

Отметим, что в первом товарищеском матче, прошедшем на городском стадионе Габалы, «красно-черные» одержали победу над «Шамахы» со счетом 2:1.

İdman.biz