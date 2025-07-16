Лига чемпионов: Кто станет соперником "Карабаха"?

Сегодня завершится первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

İdman.biz сообщает, что в рамках ответных матчей состоится две игры.

Обе встречи начнутся одновременно. В одном из этих матчей встретятся потенциальные соперники «Карабаха» во втором квалификационном раунде - «Линфилд» (Северная Ирландия) и «Шелбурн» (Ирландия). Победитель двухматчевого противлстояния станет соперником чемпиона Азербайджана.

Лига чемпионов УЕФА

Первый квалификационный раунд, ответные матчи

16 июля

22:45. «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Шелбурн» (Ирландия)

Первый матч — 0:1

22:45. «Динамо» (Минск, Беларусь) – «Лудогорец» (Болгария)

Первый матч: 0:1

Отметим, что накануне во второй квалификационный раунд вышли шесть команд.

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