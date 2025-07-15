Расставание в "Зиря"

Юсуф Лаваль покинул «Зиря».
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт футболиста с клубом был расторгнут по обоюдному согласию.
İdman.biz
Юсуф Лаваль покинул «Зиря».
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт футболиста с клубом был расторгнут по обоюдному согласию.
İdman.biz
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