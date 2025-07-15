Азербайджанская команда хочет подписать колумбийского защитника

Продолжая трансферную деятельность, азербайджанская футбольная команда «Шамахы» хочет подписать ещё одного легионера.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, представитель региона проявляет интерес к Эдвину Банкере.

Колумбийский защитник, выступающий за клуб второй португальской лиги «Фелгейрас», дал предварительное согласие на переход.

За свою карьеру Банкера выступал за клубы «Салгейрас», «Жил Висенте», «Спортинг Ковилья» и «Мафра».

Отметим, что ранее «Шамахы» подписал контракты с Эмилем Сулеймановым («Габала», аренда), Оруджем Мамедовым, Габибом Исмайловым, Диогу Балау, Каримом Росси, Сезаром, Давидом Сантушем и Рикарду Аполинарио.

İdman.biz