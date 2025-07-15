Бахтияр Мусаев: "Будем работать над созданием скаутского отдела"

«Я провел переговоры и встречи с генеральным секретарём АФФА Джахангиром Фараджуллаевым по поводу создания скаутского отдела. Он предложил мне возглавить этот отдел. Я занимаюсь этим уже много лет. Также работаю в клубах. Поэтому эта работа для меня не чужая. С этой точки зрения я положительно воспринял это предложение».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший полузащитник сборной Азербайджана, известный футболист Бахтияр Мусаев заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя свое назначение начальником Скаутского отдела Технического департамента АФФА.

Поблагодарив руководство АФФА за оказанное доверие, Б. Мусаев рассказал о своем плане работы:

«Наш план работы - помогать в подборе игроков для всех национальных сборных. Будем давать советы. Не хотим, чтобы хорошие игроки оставались без внимания».

Он также сообщил о формировании скаутской группы:

«Пока не определились, кто войдет в команду. Конечно, нам понадобится большая помощь на этом пути. Ведь на нас возложена большая нагрузка. Подумаем, определимся с составом команды и будем работать».

Отметим, что Бахтияр Мусаев сыграл 20 матчей за сборную Азербайджана в 1997-2006 годах.

İdman.biz