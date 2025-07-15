"Сабах" интересуется вратарем сборной Молдовы

Вратарь сборной Молдовы по футболу Андрей Кожухарь заинтересовал азербайджанский "Сабах".

Как передает İdman.biz, об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что команда хочет подписать голкипера местного «Вереса». Хотя 26-летний футболист находится в списке трансферов бельгийской команды «Дендер», ожидается, что он сделает выбор в пользу «Сабаха».

Украинский «Верес» намерен выручить за вратаря не менее 500 тысяч евро. В прошлом сезоне голкипер провёл за свой клуб 27 матчей в украинской Премьер-лиге и два - в Кубке Украины.

Отметим, что контракт Кожухаря с «Вересом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее он выступал за клубы «Черноморец» (Украина), «Валмиера» (Латвия), «Михаловце» (Словакия) и «Карпаты» (Украина).

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