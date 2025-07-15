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Футболист "Зиря": "Хайдук" силен, но не непобедимый" - ИНТЕРВЬЮ

Футбол
Интервью
15 Июля 2025 11:33
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Футболист "Зиря": "Хайдук" силен, но не непобедимый" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz предствляет интервью Sport24.az с футболистом «Зиря» Гаджиагой Гаджилы.

— Вы продлили контракт с клубом ещё на два года. Что можете об этом сказать?

— Я играю за «Зиря» с 2020 года. Пять лет — немалый срок. Это моя родная команда. Поэтому я очень рад продолжить свою карьеру здесь. Верю, что с «Зиря» мы добьёмся ещё больших успехов.

— Были ли у вас другие предложения?

— Даже не знаю. Честно говоря, меня не интересовали никакие другие предложения, потому что рассматривался вариант с «Зиря». Я сам хотел остаться в этом клубе.

— Как проходит подготовка в Турции?

— Мы вылетели в братскую страну пятого июля. Наши сборы проходят в штатном режиме. Мы сыграли два контрольных матча. Надеюсь, всё пройдёт на должном уровне, и сборы пройдут так, как мы хочем.

– Во втором квалификационном раунде Лиги конференций вам предстоит встретиться с хорватским «Хайдуком». Каковы ваши шансы?

– Сейчас мы готовимся к играм этой стадии. Постараемся выложиться по полной и будем играть за выход в следующий раунд.

– Считаете ли вы, что нынешний состав «Зиря» достаточно силен, чтобы одолеть этого соперника?

– «Хайдук» – сильная команда, но не непобедимая. Верю, что мы добьёмся своей цели и выйдем в следующий этап.

İdman.biz

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