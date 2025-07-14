Нападающий "Араз-Нахчывана": "Хотим преодолеть барьер "Ариса" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с нападающим «Араз-Нахчывана» Ульви Искендеровым.

— Тренировочный сбор «Араз-Нахчывана» продолжается. Как проходят тренировки, есть ли что-то, что вас беспокоит?

— Тренировки проходят хорошо. Тренируемся два раза в день. Всё хорошо, нас ничего не беспокоит. Подготовка к новому сезону продолжается.

— В первом контрольном матче команда выиграла у «Байбуртспора» со счётом 14:0. С «Аланьяспором» вы сыграли 0:0. Матч против клуба Суперлиги был более захватывающим?

— Конечно, лучше играть против команды Суперлиги. Нам полезно проверять свои силы в таких матчах. Мы отыграли на максимуме в обоих встречах.

— «Араз-Нахчыван» был самым активным клубом на трансферном рынке этим летом, усилив состав. Сильнее ли нынешний «Араз-Нахчыван», чем в прошлом сезоне?

— Конечно, мы сделали хорошие трансферы. Новые игроки уже адаптируются к команде. В прошлом сезоне команда хорошо играла. Но нам нужно забыть об этом. Нужно сосредоточиться на новом сезоне. Думаю, «Араз-Нахчыван» будет играть лучше в сезоне 2025/2026.

— Лимит на легионеров не будет действовать в новом сезоне Премьер-лиги, а конкуренция в вашей команде высокая. Как вы лично оцениваете свои игровые шансы?

— Мне было бы неправильно что-либо говорить о лимите. Потому что решение уже принято. Очень хорошо, что сейчас есть конкуренция. Кто в хорошей форме, тот и сыграет.

— Вашим последним соперником в контрольных встречах будет «Трабзонспор». Хоть это и контрольный матч, что вы о нем думаете? Это будет последний поединок перед встречами с «Арисом». Матч с «Трабзонспором» покажет, насколько вы готовы к игре с «Арисом»...

— Конечно, очень приятно провести товарищеский матч с такой командой, как «Трабзонспор», перед матчем с «Арисом». Думаю, к игре с «Арисом» мы будем полностью готовы. Сейчас все наши мысли сосредоточены на тренировках и следующих матчах.

— «Араз-Нахчыван» — команда, у которой меньше всего шансов выйти вследующий этап в еврокубках, по мнению футбольного сообщества. Как вы думаете, сможете ли вы преодолеть барьер «Ариса»?

— Команда хорошо настроена на матчи с «Арисом». Мы хотим пройти дальше. Что касается моей оценки шансов, то это футбол, в нём может произойти всё. Я оцениваю наши шансы в матчах с «Арисом» как 50 на 50. Хотим быть полностью готовы к играм и преодолеть барьер «Ариса». Надеюсь, всё будет хорошо.

— Вы сами интересовались «Арисом»?

— Наш тренерский штаб даёт нам информацию об «Арисе». Мы также сами смотрим и анализируем их игры.

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