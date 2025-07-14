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"Карабах" отдал в аренду еще двух игроков

Футбол
Новости
14 Июля 2025 17:22
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"Карабах" отдал в аренду еще двух игроков

Азербайджанская футбольная команда «Карабах» отдала на год в аренду двух игроков, которые будут играть за «Шамахы».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, Амин Рзаев и Давуд Масимов проведут следующий сезон в составе «львов».

Эти молодые игроки находятся в центре внимания Гурбана Гурбанова.

Амин отправился на австрийский сбор, Давуд же остался вне состава из-за травмы.

Представители Агдама ранее отправили в «Шамахы» Нихата Мехралиева. Нападающий, выступавший в прошлом сезоне в Лиге дублеров, не случайно привлёк внимание Айхана Аббасова.

Специалист, тренировавший молодёжную команду до 21 года параллельно с «Шамахы», также пригласил его в национальную сборную.

В прошлом сезоне Мехралиев забил 20 голов в составе дублирующего состава «Карабаха» и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Он сыграл в двух последних товарищеских матчах команды - против Беларуси и Черногории.

«Карабах» отправил молодых футболистов в тренировочный лагерь областного представителя с одним условием: ширванская команда должна позволить им сыграть не менее 50% официальных матчей.

İdman.biz

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