Очередное расставание в "Сумгайыте"

Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" рассталась с ещё одним игроком.
İdman.biz сообщает, что об этом пресс-служба клуба.
Контракт клуба с полузащитником Угуром Джахангировым расторгнут по обоюдному согласию сторон.
İdman.biz
Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" рассталась с ещё одним игроком.
İdman.biz сообщает, что об этом пресс-служба клуба.
Контракт клуба с полузащитником Угуром Джахангировым расторгнут по обоюдному согласию сторон.
İdman.biz
Бразильский нападающий требует €30 млн в год и бонус за подписание
Немецкий голкипер недоволен ситуацией после прихода Жоана Гарсии и решением Флика
31-летний защитник подписал контракт с гянджинским клубом на один год
Криштиану-младший напомнил, что Ламин Ямаль еще не достиг уровня его отца
После триумфа "Челси" на клубном чемпионате мира в список вошли новые имена
"Я сказал то, что действительно чувствовал"
"Парню всего 17 лет - он имеет право, и, возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки"
Организаторы рассчитывают повысить посещаемость решающего матча турнира