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Азербайджанский клуб пожаловался в ФИФА на пропавшего игрока

Футбол
Новости
14 Июля 2025 15:27
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Азербайджанский клуб пожаловался в ФИФА на пропавшего игрока

Азербайджанский футбольный клуб «Зиря» обратился в ФИФА.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, серебряный призёр Премьер-лиги направил письмо во Всемирную футбольную организацию с жалобой на Рафаэля Утцига.

«Орлы» сообщили организации, что бразильский нападающий не выполняет свои обязательства перед клубом.

Сообщается, что форвард покинул Азербайджан в конце мая, и, хотя команда уже несколько недель готовится к новому сезону, он до сих пор не вернулся в ее стан.

Клуб направил в ФИФА копию контракта, заключённого с южноамериканским легионером, а также документы, подтверждающие его отсутствие по неизвестным причинам.

Утциг стал серьёзной проблемой для «Зиря» с мая. Бразилец, встретившийся с руководством клуба за месяц до окончания сезона, заявил, что хочет расторгнуть контракт, действующий до лета 2026 года, по обоюдному согласию.

Он также объяснил это тем, что получил ряд выгодных предложений из Европы и Азии. Функционеры, оценив ситуацию, выставили Утцига на трансфер.

Клубы, желающие его приобрести, должны выплатить компенсацию в размере около 200 000 долларов. Однако до сих пор ни один реальный кандидат не появился.

Как отмечает сайт, недисциплинированный легионер до сих пор не появился в стане команды, хотя заранее получил информацию о начале тренировочного сбора. Администраторы предупредили его об этом своевременно, как и других членов команды.

İdman.biz

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