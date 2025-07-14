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Азер Багиров: "Каждый руководитель несет ответственность за свои решения" - ИНТЕРВЬЮ

Футбол
Интервью
14 Июля 2025 15:00
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Азер Багиров: "Каждый руководитель несет ответственность за свои решения" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sport24.az с бывшим главным тренером «Кяпаза» Азером Багировым.

— Прошло почти два месяца с тех пор, как вы покинули представителя Гянджи. В чем причина этого?

— Было бы лучше, если бы вы спросили о причинах новое и старое руководство «Кяпаза». С моей стороны всегда были компромиссные шаги для достижения результатов. Они, наверное, лучше знают, почему принимали те или иные решения.

— Пресса не публикует достоверную информацию о новом руководстве клуба. Недавно свой пост покинул член правления, советник по спортивным вопросам Эркин Ибрагимов. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Мне было бы некорректно говорить о том, правильно ли они выполняют свою работу. Я думаю, они лучше знают, что и как делать. Их действия - это их личное дело. Думаю, мне было бы некорректно об этом говорить. Каждый руководитель отвечает за свои решения и несет за них ответственность.

– У «Кяпаза» практически не осталось состава прошлого сезона. И сейчас у них возникают трудности с поиском игроков на некоторые позиции. Как вы думаете, в чём причина?

– Это действительно интересные вопросы. Но это касается только нынешнего главного тренера. У нас с Адилем Шукюровым могут быть совершенно разные мнения. У каждого специалиста свой подход и свои ожидания от игроков. Мне кажется, они не могут найти нужных им игроков. Поэтому сейчас комплектование команды запаздывает.

– В прошлом сезоне контракт с вами был подписан в сентябре...

– При мне мы приобрели несколько знакомых игроков, нам над было быстро выпутаться из сложившейся ситуации. Короче говоря, нам пришлось вытаскивать «Кяпаз» из сложной ситуации.

– Поступали ли вам какие-либо предложения после ухода из «Кяпаза»?

– Были предложения от некоторых клубов. Но они не соответствовали моим ожиданиям. Поэтому мы даже не обсуждали их.

— Разве это были не амбициозные клубы, или была другая причина?

— У меня есть свое видение сегодняшнего дня. Не могу сказать, каким оно будет завтра или в ближайшие дни. Сегодня я хочу подняться на другую ступень.

İdman.biz

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