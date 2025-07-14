Главный тренер сборной Азербайджана: "Если легионер на уровне местного, лучше ему здесь не появляться"

«С отменой лимита на легионеров в новом сезоне в нашей лиге будет много иностранных футболистов. Однако если легионер, которого мы хотим подписать, уровня местного игрока, лучше ему здесь не появляться. Ведь будущие футболисты должны быть высокого уровня и представлять интерес для лиги».

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер сборной Азербайджана U-17 Агиль Набиев заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя летние трансферы клубов Премьер-лиги.

Специалист отметил, что игроки, привлечённые «Карабахом», могут оказаться успешными:

«Сложно сказать точно. Я не видел игры этих футболистов. Однако выбор Гурбана Гурбанова очевиден. Подавляющее большинство привлечённых им легионеров играли удачно. Уход Яссина Бензия - большая потеря для команды. Не могу сказать того же о Марко Вешовиче. Ведь черногорский футболист потерял место в основном составе и был не в своей прежней форме».

По словам главного тренера, Эльмар Бахшиев и Рашад Садыхов выбрали хороших игроков для «Араз-Нахчывана» и «Зиря» соответственно:

«Переход двух известных игроков из «Карабаха» в «Араз-Нахчыван» был правильным решением. Оба игрока хорошо знают нашу лигу. Рашад Садыхов также привлёк в «Зиря» знакомые имена. Хотя Венсан Тилль не показал ожидаемого результата в «Сабахе», он может заявить о себе в составе «орлов». Футбол таков, что можно не проявить себя в одном клубе, но хорошо играть себя в другой команде. Главный тренер, наверное, увидел в нём потенциал».

А. Набиев также рассказал о подготовке «Сабаха», «Нефтчи» и «Сумгайыта» к новому сезону:

«Сабах» начал сезон раньше из-за еврокубков. Я смотрел игру против словенской команды «Целе». Сейчас было бы неправильно говорить о трансферах. Сложно судить о футболисте по одной игре. Самир Абасов построит в «Нефтчи» целеустремлённую команду. Это один из его главных принципов. В «Сумгайыт» пришёл известный сербский специалист Саша Илич. Его футбольный и тренерский опыт пойдёт команде на пользу».

Специалист отметил, что региональные клубы также активно занимаются трансферами:

«Карван» и «Имишли» вернулись в Премьер-лигу после долгого перерыва, а «Габала» - спустя год. Последняя - команда с хорошей инфраструктурой среди региональных клубов. «Туран Товуз» также выделил хорошие инвестиции на развитие футбола. «Кяпаз» переживает возрождение. Айхан Аббасов старается сформировать в "Шамахы" хороший состав из молодых игроков и легионеров. Если у региональной команды нет хорошего финансового положения, ей нет смысла играть в Премьер-лиге. В настоящее время «Имишли» и «Карван» испытывают некоторые трудности в этом плане».

İdman.biz