Капитан "Туран Товуза": "Команда работает ради этого"

«Тренировки команды продолжаются по плану. Стараемся улучшить свою физическую форму и полностью ее набрать. Хотим хорошо провести сборы и быть полностью готовыми к началу чемпионата».

Как сообщает İdman.biz, об этом капитан «Туран Товуза» Шахрияр Алиев заявил Sport24.az.

Он рассказал о целях своей команды на следующий сезон:

«В прошлом сезоне мы поставили перед собой цель попасть в еврокубки. Но в самый последний момент не получилось. В этом году наша цель та же. Команда работает ради этого. Готовимся серьезнее и постараемся не повторять ошибок прошлого сезона. Уверен, что к новому сезону мы будем готовы и будем бороться за еврокубки. Возможно, мы смогли бы добиться этого в завершившемся сезоне. Очки, потерянные в некоторых матчах, дорого нам обошлись. На этот раз нам нужно набрать как можно больше очков, чтобы в итоге подобной ситуации не повторилось.

У нас есть ушедшие игроки. Благодарю каждого из них. Они сделали всё возможное для успеха команды. У нас также есть новые игроки. Многие придут. Трансферы не делаются в одночасье. Нужно увидеть все качества и привлечь игрока, который может принести пользу команде. Поэтому с трансферами немного сложно. Считаю, что новички прибавят нам сил, и мы сможем войти в число амбициозных команд чемпионата».

Отметим, что «Туран Товуз» завершил прошлый сезон на четвертом месте с 55 очками.

İdman.biz