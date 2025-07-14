Сума и Утциг покинут "Зиря"?

«Зиря» прояснила вопрос с легионерами Салифу Сума и Рафаэлем Утцигом, которые, как ожидается, покинут команду.

Как сообщает İdman.biz, руководитель пресс-службы «орлов» Эльмар Абдуллазаде сообщил Report, что бразильский нападающий Утциг пока не участвовал в тренировочном сборе:

"Они оба - наши игроки. Рафаэль Утциг пока не подключился к сборам. Если появятся какие-либо новости об этих игроках, мы сообщим об этом общественности".

Отметим, что Салифу Сума интересуются несколько европейских клубов. Ожидается, что летом он покинет команду. А Рафаэль Утциг выставлен "Зиря" на трансфер.

Ранее главный тренер бакинской команды Рашад Садыхов заявил, что игрок, не приехавший на сборы, будет оштрафован.

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