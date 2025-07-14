Федерации мини-футбола Азербайджана и Румынии обсудили перспективы сотрудничества - ФОТО

Исполнительный вице-президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов и вице-президент Азер Гусейнов наблюдали за финальным матчем чемпионата Румынии, который проходил в Бухаресте по приглашению Федерации мини-футбола Румынии.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии также приняли участие генеральный секретарь Олимпийского спортивного комитета Румынии Джордж Борой и президент местной Федерации мини-футбола Иоан Оникаш.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии мини-футбола, возможностях взаимного сотрудничества и будущих проектах. Талех Насибов поздравил коллегу с принятием Федерации мини-футбола Румынии в качестве полноправного члена Олимпийского комитета страны. Он выразил уверенность, что этот шаг будет способствовать расширению аудитории мини-футбола и укреплению его позиций на международной арене.

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