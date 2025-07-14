Публикация Редона Джиджи о "Карабахе" - ФОТО

«Спустя два с половиной года пришло время попрощаться».

Как сообщает İdman.biz, об этом в социальных сетях написал албанский футболист Редон Джиджа, покинувший «Карабах».

Он поблагодарил представителя Агдама:

«Хочу поблагодарить игроков, с которыми был на поле и в раздевалке, команду, с которой всегда буду поддерживать дружеские отношения. Я благодарен болельщикам, которые поддерживали меня как в игре, так и вне её. Желаю вам всего наилучшего. Мне было приятно быть частью вас. Спасибо, «Карабах».

Отметим, что Редон Джиджа перешёл в алжирский клуб "Шабаб Риади Белуиздад". Нападающий, выступавший за «Карабах» с января 2023 года, трижды становился чемпионом Азербайджана и один раз завоевал Кубок страны. Он запомнился 13 голами и 5 результативными передачами в 73 матчах.

İdman.biz